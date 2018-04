Ford lanson një video të Focusit të ri 2018 para debutimit zyrtar

Ford është duke testuar gjeneratën e katërt të Focusit dhe ka konfirmuar se rivali i Volkswagen Golf do të zbulohet më 10 prill 2018.

Ford Focus i ri do të ketë dizajnin e ri me drita LED po ashtu të reja, por detajet e tij ende nuk janë zbuluar të gjitha, transmeton koha.net.

Motorët që pritet të ofrohen me Ford Focus’in e ri janë: 1.0 litërsh turbocharged me tre cilindra me benzinë EcoBoost, me 3 lloje të ndryshme të fuqive, njëri që prodhon 99 kuaj fuqi, tjetri me 123 kuaj fuqi dhe ai më i fuqishmi me 138 kuaj fuqi.

Motori me naftë do të jetë 1.5 litërsh me 2 lloje të kuaj fuqive, njëri që prodhon 84 kuaj fuqi dhe tjetri 118.

Ford me Fokusin e ri do të rivalizoj direkt VW Golf-in, Hyundai Ioniq e Kia Niro.