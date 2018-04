Mercedes-AMG SL65 së shpejti del në pension

Klasa Mercedes SL ka qenë në treg për gati 65 vjet dhe në krye të ofertës aktuale të gjenerimit është versioni AMG SL65.

Kjo veturë ka fuqinë e motorit të njohur 6.0 bi-turbo V12 me 612 kuajfuqi, transmeton KP.

Ky është i njëjti motor që posedojnë edhe modelet më të fuqishme nga klasa S, e ndjekur nga Mercedes-Maybach S650, Mercedes G65 AMG dhe Maybach Landaulet G650.

Duke hequr SL65 aktual, Mercedes do të humbasë një nga modelet me motor V12. Spekulohet se pasardhësi i tij do të ketë motor “më të butë” i ngjashëm me atë në modelin e ri Mercedes-AMG GT 4, i cili ka debutuar në panairin e automobilave në Gjenevë.

Modeli i ri luksoz do të ketë shenjën "73" dhe të prodhojë rreth 800 kuajfuqi. Siç shkruan MB Passion, Mercedes-AMG SL65 del në pension në fund të majit 2018.