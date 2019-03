“Bisha” e Putinit debuton në Sallonin e Gjenevës

Prodhuesit e limuzinës së Presidentit rus Vladimir putin, Aurus, patën debutimin e tyre europian në “Geneva Motor Show”.

Makina luksoze, e preferuara e shefit të Kremlinit, të kujton pak me linjat e saj Rolls Royce-n. Pikërisht me të prodhuesit rusë të Aurus duan të çajnë në tregun perëndimor të pasur me yje të pop-it e biznesmenë të fuqishëm. Lideri rus e ka ngarë edhe vetë një makinë të tillë.

Denis Manturov, ministër i Industrisë dhe Tregtisë në Federatën Ruse, u shpreh: “Putini na ka bërë vërejtje dhe ne i kemi mbajtur shënim. Ka bërë edhe disa përmirësime të vogla, por në fakt mund të them se është shumë krenar për Aurus-in tonë”.

Makina mbështetet mbi një model të mëparshëm që Presidenti rus përdorte dhe ndonëse nuk është aq totalisht e sigurtë sa ai, Aurus Senat L700 vjen në një version të blinduar 7-tonësh, e ka dhe një variant jo të blinduar gjithashtu.

Në fokus ajo ka pjesën e pasagjerit. Sediljet e pasme shtrihen në 45 gradë dhe janë të pajisura me jastëkë projektuesi. Ka dhe një frigorifer me gota kristali dhe minitryeza të palosshme me veshje lëkure.

Makina pritet të dalë në shitje në Europë nga fundi i vitit 2020, me një çmim prej rreth 150 000 eurosh.