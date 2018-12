Kina e pa konkurrueshme në prodhimin e automjeteve elektrike

Prodhuesit kinezë prodhuan 99% të autobusëve elektrikë të shpërndarë globalisht nga 2014 në 2017. Një projekt kombëtar për të zëvendësuar miliona taksi, autobusë dhe kamionë me benzinë ​​në modele të reja elektrike është duke rritur ambiciet e Kinës për të udhëhequr ndryshimet globale në transportin me bateri.

Shenjat e progresit tashmë mund të gjenden në rrugët amerikane dhe kineze në formën e autobusëve dhe kamionëve elektrikë të ndërtuara nga krijuesit kinezë. Sipas Independentit, kur është fjala për tregun komercial të automjeteve elektrike, Kina është e vetmja në garë, janë të gjithë prodhues kinezë.

Automjetet elektrike janë në qendër të strategjisë industriale të Pekinit në 2025, e cila kërkon që prodhuesit të arrijnë suksesin jashtë vendit në teknologjitë e ardhshme. Kina gjithashtu po bën përparime në miratimin e makinave elektrike: 746,000 janë shitur brenda vendit në periudhën janar-tetor, krahasuar me 114,000 automjete elektrike komerciale. Por, ndërsa miratimi i automjeteve elektrike të pasagjerëve në masë të madhe varet nga kërkesa e konsumatorit, në hapësirën tregtare, autoritetet kineze dhe firmat shtetërore të transportit mund të nxisin marrjen.

Në qendrën jugore të teknologjisë së Kinës në Shenzhen, për shembull, të gjitha autobusët dhe taksitë do të jenë elektrike deri në fund të këtij viti, me subvencione bujare. Një prodhues autobusësh merr deri në 25,900 dollarë stimuj për mjetin e shitur. Kina shpenzoi më shumë se 48 miliardë dollarë subvencione të automjeteve elektrike nga 2009 në 2017, sipas Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, një institut studimesh amerikane, ndonëse subvencionet do të përfundojnë në vitin 2020.

Kompanitë amerikane gjithashtu po blejnë makina elektrike kineze. Në nëntor, FedEx tha se do të shtonte 1000 kamionë të shpërndarjes elektrike të ndërtuar nga prodhuesi i bazuar në Hangzhou në Kaliforni. Megjithatë, plumbi i hershëm i krijuesit kinez nuk mund të zgjasë. Markat e huaja komerciale të automjeteve, si Volkswagen, Scania dhe Volvo, dominojnë shitjet me vlerë të lartë të kamionëve dhe furgonëve me gaz në Kinë, dhe shumica po zhvillojnë modele elektrike për shitje në vend.

Ndërkohë, krijuesit e makinave të huaja dhe vendas po rreshtohen për të zhvilluar taksi elektrike të gjeneratës së ardhshme për sektorin masiv të makinave në Kinë.