SUV i ri i Alfa Romeos vjen me platformën mekanike të Fiatit

Alfa Romeo po punon për një model të ri SUV kompakt dhe ajo që ende nuk dihet për momentin është platforma të cilën do ta përdorë kjo veturë.

Prodhuesi italian prezantoi SUV-in e parë - Stelvio në vitin 2016, si një rival i mundshëm me modele të tilla si BMW X3, Audi Q5 ose Mercedes GLC. Alfa Romeo Stelvio është mekanikisht i bazuar në Sedanin Giulia, dhe përdor platformën e saj Giorgio.

SUV i ri, i cili do të marrë pozitën e Alfas nën Stelly dhe do të përpiqet të përputhet me BMW X1, Audi Q3 dhe Mercedes GLA, tashmë është në ndërtim e sipër dhe spekulohet se ky model nuk do të përdorë variantin e shkurtuar të platformës Giorgio, transmeton ksp.

Në vend të kësaj, ajo mund të bazohet në të njëjtën platformë si Renegade Jeep Subcompact (dhe Alfa Romeo dhe Jeep janë pjesë e grupit të gjerë FIAT-Chrysler), shkruan Automobile Magazine.

Përndryshe, e njëjta platformë mekanike ndahet nga FIAT 500L, 500X dhe Toro pick-up në Brazil. Kjo platformë është përshtatur për të motorët sistemin e tërheqjes me rrotat e përparme dhe me të gjitha rrotat, 4x4. Nëse këto dalin të vërteta, kjo do të thotë se SUV i ri i Alfës do të përdorë gjithashtu disa motorë të mundësuar nga Renegade Jeep dhe FIAT 500X.

SUV-i i ri kompakt Alfa Romeos është pjesë e një plani pesëvjeçar të një kompanie që u lansua në mes të 2018-ës dhe ka të ngjarë të prodhohet në fabrikën e Fiatit, Pomillano, pranë Napolit.