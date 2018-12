Mazda 3 e re debuton në LA Auto Show

Edhe pse nuk është konfirmuar nga prodhuesi japonez, Mazda 3 e re duhet të vijë gjithashtu me një opsion me sistemin e tërheqjes me të gjitha rrotat dhe marshin manual.

Në panairin e veturave në Los Anxhelos, ku u zbulua gjenerata e re e Mazda 3, u shfaq një model para-prodhimi me sistemin e tërheqjes All-wheel Drive dhe marshin manual me gjashtë shpejtësi, transmeton ksp.

kompani pohuan se aktualisht nuk ka informacion në lidhje me kombinimin e motorit. Mazda 3 vjen me gjeneratën e re të motorit Skyactiv-X, në version me benzinë 1.5 dhe 2.0-litër, dhe dizel me 1.8-litër.

Nuk ka të dhëna për performancën e as për çmimin.

Shitja e Mazda 3 të re fillon në fillim të vitit 2019.