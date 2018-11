Jeep zbulon “bishën” e cilësuar si “SUV më i aftë për terrene të vështira”

Jeep ka hyrë në garën e pickupëve.

Marka e vlefshme për SUV-ëve e Fiat Chryslerit, ka rihyrë në tregun e pickupëve pas 27 vitesh me modelin e ri të quajtur Jeep Gladiator, transmeton koha.net.

I zbuluar fillimisht në panairin e veturave në Los Angelos, Gladiator do të lansohet gjatë 2019-ës, e do të jetë pickupi i parë i linjës Jeep që prej 1992-ës, kur ishte MJ Comanche.

Jeep Gladiator do të rivalizoj direkt Toyota Tacoma, Cheverolet Colorado/GMC Canyon e Ford Ranger.

Kjo markë Gladiatorin e cilëson si “pickupi i madhësisë së mesme më i aftë ndonjëherë”.

Të gjithë Gladiatorët standard do të vijnë me motorin 3.6 litërsh V6 që prodhon 285 kuajfuqi me gjashtë shpejtësi manuale.

Ndërsa gjatë 2020-ës, do të lansohet edhe versioni me motor 3.0 litërsh Eco Diesel V6 me naftë.