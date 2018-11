Honda tërheq nga tregu 122 mijë minifurgonë

Detroit, 21 nëntor - Kompania japoneze e automjeteve Honda, njoftoi se ka tërhequr minifurgonët e saj të modelit Odyssey për shkak të një defekti.

Në deklaratën e kompanisë thuhet se 122 mijë minifurgonë të modelit Odyssey të viteve 2018 dhe 2019, janë tërhequr për shkak të dështimit të prodhimit që shkakton hapjen e derës automatike rrëshqitëse, derisa automjeti është në lëvizje.

Më tej thuhet se defekti është shkaktuar nga funksionimi i padrejtë i bravës së pasme që mundëson derën elektrike të hapet në mënyrë të sigurt.

Honda informoi pronarët e këtyre automjeteve se pjesët e automjeteve të tërhequra do të ndryshohen dhe në rast se nuk ka pjesë rezervë për këtë, dera automatike rrëshqitëse do të çaktivizohet përkohësisht dhe do të hapet me dorë.

Shumica e këtyre automjeteve janë shitur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) dhe Kanada.