Në LA Auto Show pritet të prezantohen modele të reja të shkëlqyera

Së shpejti, (nga 30 nëntor deri 9 dhjetor) do të fillojë panairi i veturave në Los Anxhelos, ku do të shkëlqejnë disa modele të reja.

Yjet kryesore do të jenë gjenerata e re e Porsches 911, Convertible Series Trio Series BMW, M340i dhe X7, gjenerata e ardhshme Mazda 3 dhe sedan i ri Toyota Corolla.

Panairi i veturave në Los Anxhelos do të fokusohet në vetura sportive dhe të kabrio.

Porsche do të zbulojë një gjeneratë të re të modelit të famshëm 911, nën shenjën 992, ndërsa BMW do të prezantojë serinë e re luksoze në version kabrio së bashku me gjeneratën e re të SUV-it X7, transmeton ksp. Mazda do të ketë premierë modelin Mazda3 me një motor të ri Skyactive X që pretendohet se ka të gjitha karakteristikat e naftës.

Audi vjen me një model sportiv me katër dyer S7, ndërsa Nissan sjell një limuzinë kompakte Maxim.

Në Los Anxhelos do të gjendet edhe Audi eTron GT me katër dyer e 600 kuajfuqi dhe autonomi prej 500 kilometra, ndërsa Volkswagen mund të paraqesë edicionin e fundit të Beetlet, i cili nuk do të prodhohet më nga viti i ardhshëm.