Detajet e reja të Toyota Corolla, do të prodhohet në Turqi

Pas premierës botërore të Sedanit të Toyotës - Corolla, për vitin 2019, në Kinë, prodhuesi japonez publikoi ​​detajet e para teknike të versionit evropian të këtij modeli.

Gjenerata e 12-të e bestseller-it të Toyotës në Evropë do të shiten në tri versione - Sedan, Hatchback me pesë dyer dhe karavan.

Për herë të parë në tregun evropian, Corolla Sedan do të jetë hibrid dhe do të vijë me motorë benzinë 1.8-litër në kombinim me motorin elektrik, ku fuqinë e kombinuar e ka prej 122 kuajfuqi, transmeton ksp.

Fabrika deklaron se ky model shpenzon karburant mesatarisht, sipas standardit të ri WLTP, 4.3-litra në 100 kilometra dhe emeton dyoksidit të karbonit 98 gramë në një kilometër.

Për konsumatorët që janë të prirë më shumë për modelin me një sistem konvencional është në dispozicion motori benzinë 1.6-litër, i cili sipas matësit WLTP shpenzon mesatarisht 6.1 l/100 km dhe emeton 139 gramë CO2/km.

Toyota Corolla i ri vjen me platformën e re TNGA GA-C dhe karakterizohet me peshë më të ulët në krahasim me versionin e mëparshëm.

Versioni Sedan Corollës së re për tregun evropian do të prodhohet në Turqi dhe do të dalë në shitje në tremujorin e parë të vitit të ardhshëm.