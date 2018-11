Hyundai zbulon emrin e SUV-it perlë të saj

Gjigandi i Koresë së Jugut Hyundai më në fund zbuloi emrin e modelit të ri SUV me tri palë ulëse.

Palisade mori emrin sipas vendbanimit elitar Palisade në Kaliforninë Jugore, e cila është e njohur për një numër të shkëmbinjve të fuqishëm, bregdetarë natyrorë. Nuk ka dyshim se ata e kanë dhënë këtë emër në kompaninë e Koresë së Jugut për arsye se grupi i tyre kryesor i synuar do të jetë një klasë më e lartë dhe tregu i tyre më i rëndësishëm është Kalifornia jugore.

Hyundai Palisada është një SUV me tetë ulëse bazuar në Kia Telluride, e cila debutoi në Nju Jork.

Edhe pse kjo është një platformë krejtësisht e re, nuk ka shumë dallime vizuale që pritet në lidhje me Hyundai Santa Fe deri më tani, me përjashtim të pjesës së prapme të zgjeruar.

Pavarësisht nga madhësia, Palisades do të vijë me motor me në boshtin e përparmë në paketën bazë.

Makina do të ketë një motor V6 me 3.3 litra me 293 kuaj fuqi, dhe gjithashtu do të ofrohet një hibrid me një V6 me 3.5 litra që siguron 400 kuaj fuqi. Hyundai Palisade do të debutojë në panairin e veturave në Los Anxhelos më 28 nëntor, dhe kompania premton një "eksterier të guximshëm".

SUV do të dalë në shitje vitin e ardhshëm në SHBA, por Hyundai ende nuk ka bërë të ditur çmimin.