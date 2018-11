Volkswagen prezanton pickup SUV-in e ri, Tarok

Volkswagen po zgjeron gamën e vet të automjeteve me një model të ri më të vogël se Amarok.

VW Tarok kishte një premierë botërore në panairin e veturave në Sao Paulo dhe së pari do të jetë në shitje në tregun brazilian, transmeton kp.

Megjithëse në Sao Paulo është paraqitur një version koncept i Tarokut, prodhuesi gjerman pretendon se modeli i prodhimit nuk do të ndryshojë ndjeshëm nga koncepti.

Tani për tani nuk është konfirmuar se shitja e modelit do të bëhet në Brazil, por Volkswagen nuk e fsheh dëshirën për t'u bërë një model global që do t'u ofrohet klientëve në mbarë botën.

Koncepti i veturës së ekspozuar në Sao Paulo u mundësua nga një motor me katër cilindra 1.4 TSI me 150 kuaj fuqi, i cili përveç benzinës si karburant mund të përdorë si etanol të pastër dhe një përzierje të benzinës-etanol.

Motori përputhet me një automatik me 6 shpejtësi dhe fuqia transmetohet në të gjitha 4 pikë nëpërmjet sistemit Volkswagen 4Motion. Përveç benzinës, versioni i prodhimit do të përdoret gjithashtu nga motori 2.0 TDI diesel, gjithashtu me 150 kuaj fuqi.