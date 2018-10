Kia prezanton dy modele luksoze në SEMA

Kompania jug-koreane e njohur, Kia, për panairin SEMA ka përgatitur dy modele luksoze - Stinger dhe K900.

Të dy Sedanët vijnë me rrotat “gjigante” si dhe kanë pësuar edhe disa ndryshime tjera, transmeton Koha.net.

Kia Stinger tani ka rrotat 22-inç me detaje ngjyrë të kuqe dhe disa elemente shkëlqyese në interier. Po ashtu, për këtë model Kia ka zgjedhur edhe sistemin e veçantë të shkarkimit të gazrave dhe amortizatorët me ajër.

Në anën tjetër, Kia K900 vëmendjen e veçantë e tërheqë me eksterierin me ngjyrë të kaltër, rrotat 24-inç, amortizatorët me ajër si dhe me sistemin e ri multimedial.

Për më tepër shikoni fotografitë.