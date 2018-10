Chevrolet Camaro së shpejti në version elektrik

Pasi Ford ka konfirmuar versionin hibrid të Mustangut, elektrizimi po konsiderohet gjithashtu nga Chevrolet për modelin e tij të famshëm Camaro.

General Motors (GM) po kryen një sondazh në mesin e konsumatorëve për një motor të mundshëm për Camaro të ri dhe ka dy versione hibride në përzgjedhjen me motor të ri 2.7-litër Turbo me katër cilindra.

Motori i lartpërmendur, i cili duket si ai i Silverad i ri, do të zëvendësojë motorin aktual 2.0-litërsh me 278 kuajfuqi i cili shpejtësinë nga 0 deri në 100 km/h për 5.2 sekonda, transmeton ksp. Sa i përket hibridit, Camaro shpejtësinë nga 0 deri në 100 km/h për 4.4 sekonda me një konsum të kombinuar prej 7.8 l/100 km, që është më shumë se 2.7 sekonda.

Sa i përket çmimit, versioni i parë hibrid do të kushtojë 4,000 dollarë nga Camaro standard me motor 6.2-litër V8, ndërsa versioni hibrid me atë motor do të kushtojë 8,000 dollarë më shumë.

Versioni hibrid i Chevroletit dëshiron të konkurrojë me Mustangun hibrid, i cili ka motor 2.3-litër EcoBoos me katër cilindra e kapacitet prej 400 kuajfuqi dhe i cili është i kombinuar me marshin automatik prej 10 shpejtësive. Po ashtu, ky model shpejtësinë nga 0 deri në 100 kilometra në orë e arrin për më pak se 5 sekonda.