Fillon prodhimi i Seat Tarracos në Gjermani

SUV më i madh i prodhuesit spanjoll - Seat Tarraco, filloi të prodhohet në fabrikën kryesore Volkswagen në Wolfsburg, Gjermani.

Grupi VW përdorë jashtëzakonisht në mënyrë ekonomike kapacitetet e fabrikave të saj në të gjithë Evropën, transmeton KosovaPress.

Pas lajmit se Audi A1 nisi të prodhohej në fabrikën e Seat në Spanjë, Gjermania raporton se kopjet e para të SUV-it të madh të Seat kishin dalë nga fabrika në Wolfsburg.

Kjo është hera e parë - pas dy dekadash - që një model tjetër i markës së makinave po zhvillohet në selinë Volkswagen në Gjermani. Para kësaj, modeli i fundit që u prodhua në Wolfsburg, i cili nuk mbante emblemën VW, ishte gjithashtu një Seat - makina e vogël Arosa në periudhën 1996-1998.

Po ashtu, në Wolfsburg, u prodhuan modele Audi 50 në periudhën 1974-1978, Audi 80 gjatë viteve 1994-1998 dhe Audi 100 gjatë periudhës 1993-1997.

Seat Tarraco do të prodhohet paralelisht me dy modele VW, të cilat gjithashtu bazohen në të njëjtën platformë mekanike MQB - Tiguan dhe Touran. Tarraco është dizajnuar dhe zhvilluar plotësisht në Spanjë nga Seat.

SUV ka tri palë ulëse dhe ka një gjatësi prej 4.735 mm dhe lartësi 1.658 mm.

Në ofertë do të jenë variantet me dy benzinë dhe dy motorë dizel. Motori bazë i benzinës është 1.5 TSI me 150 kuaj fuqi me një transmision manual me gjashtë shpejtësi. Fuqia transferohet në rrotat e përparme.

Përveç kësaj, konsumatorët gjithashtu kanë 2.0 TSI me 190 “kuaj”, shtatë shpejtësi transmision automatik në të katër boshtet, transmeton KosovaPress.

Ata që preferojnë motorët me naftë mund të llogarisin në 2.0 TDI në dy opsione - me 150 dhe 190 kuaj fuqi. Më i fuqishmi është në dispozicion me katër boshte dhe transmetues me shtatë shpejtësi.