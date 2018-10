Mercedes i ri plug-in hibrid do të përshkoj 100 km rrugë me një mbushje të vetme

Mercedes-Benz GLE PHEV, i cili arrin në mes të 2019-ës, do të jetë në gjendje të vozitet deri në 100 km në energji elektrike me një mbushje.

Prodhuesi gjerman ka zbuluar një gjeneratë të re të modeleve SUV në shtator, dhe tani njofton se versioni i ardhshëm plug-in hibrid i atij automjeti do të ketë një autonomi të konsiderueshme në përmirësimin e makinës, transmeton kp.

Sipas Automotive News, Mercedes-Benz GLE PHEV do të pajiset me bateri me kapacitet më të ulët se 10 kWh, por megjithatë do të ketë një rreze të konsiderueshme më të lartë të makinës elektrike sesa hibridja aktuale e plug-in.

"Gjenerata aktuale e hibrideve plug-in mund të mburret që ka rritur autonominë e energjisë elektrike nga 30 në 50 km. GLE i ri do të jetë vetura e parë PHEV që do të jetë në gjendje të kalojë 100 km vetëm me ndihmën e energjisë elektrike sipas ciklit të ri të matjes WLTP ",tha një nga drejtuesit e Mercedes dhe drejtoresha ekzekutive e Daimler, Ola Calenius.

Mercedes GLE 550e aktual hibride plug-in ka një bateri prej 8.8 kWh dhe sipas ciklit amerikan të matjes EPA mund të kalojë vetëm 13 km nëse është drejtuar vetëm me ndihmën e energjisë elektrike.

Hibridet plug-in, si modelet hibride klasike, kanë përveç benzinës ose motorëve me naftë, edhe motorët elektrikë dhe bateritë e makinës, por ndryshe nga automjetet e tyre "të zakonshme", bateritë e tyre kanë një kapacitet pak më të lartë dhe mund të plotësohen - përveç motorit të benzinës.