Bëhet gati vetura gjigante BMW X7

BMW i është ‘vënë pas’ Rang Roverit e Mercedes GLS me SUV e ri X7, i cili është zbuluar para debutimit të tij zyrtar që do të bëhet në Britani në marsin e vitit 2019.

Ky është SUV më i madh që BMW ka ndërtuar ndonjëherë, transmeton koha.net.

Marka ka më pak se 20 vite që ka hyrë në tregun e SUV-ve, por tashmë kanë prodhuar shtatë modele të ndryshme.

BMW X7 është më i madh se Range Rover, por është shumë më i ulët se ai, si dhe është vetura më e rëndë që BMW ka prodhuar ndonjëherë, me 2.4 tonë peshë.

Dy motorë me naftë dhe benzinë do të ofrohen me të ndërsa të gjithë do të kenë marshet automatike me tetë shpejtësi.

Njëri është 3.0 litërsh xDrive30d turbodiesel që prodhon 262 kuajfuqi e ka një çmim fillestar prej 82 mijë euro.

Tjetri është xDrive40i me gjashtë cilindra me benzinë që prodhon 335 kuajfuqi si dhe versioni më i fuqishëm M50d i bërë nga divizioni M i BMW-së e që prodhon 395 kuajfuqi.

Me BMW X7 e ri do të ofrohet edhe motori xDrive50i që prodhon 456 kuajfuqi, por jo në Europë.