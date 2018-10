BMW zbulon se si prodhohet Seria 3

Prodhuesi bavarez ka lëshuar 5 video që paraqesin faza të ndryshme të prodhimit të gjeneratës së re të "treshes".

Seria e re BMW 3 debutoi në panairin e veturave në Paris në fillim të tetorit. Ky model do të prodhohet në Gjermani dhe Meksikë, ndërsa Kina do të prodhojë një version me ndërprerës të zgjeruar për tregun lokal, transmeton KosovaPress.

Ndërkohë, u shfaq informacioni i parë rreth çmimit të një modeli të ri në Evropë.

Gjenerata e shtatë e Serisë 3, e cila në nomenklaturën e BMW-së mbart shenjën G20, do të dalë në shitje më 19 mars 2019. Versioni më i dobët në dispozicion për blerje do të jetë 318d dizel me 150 kuaj fuqi, me çmim 37,850 euro.

Gjiganti bavarez ndoshta do të ofrojë versione të tjera shumë shpejt pas, dhe spekulohet se modeli më i lirë 318i me 150 kuaj fuqi do të kushtojë rreth 34,000 euro.

Një nga fabrikat në të cilat prodhohet seria e re e BMW-së është në Munih.

Adhuruesit e BMW-së së pari mund të shohin se si prodhohet trupi i "treshes" së re.