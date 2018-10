Morgan feston 110 vjetorin me modele të reja

Prodhuesi britanik i veturave sportive, Morgan ka prezantuar një varg të ri të veturave për të festuar 110 vjetorin e themelimit gjatë vitit 2019.

Kjo kompani, e cila mbetet nën pronësi private të familjes Morgan, do të lansojë disa vetura të përditësuara, transmeton koha.net.

Morgan do të lansojë disa modele, njëra do të jetë me tre rrota e tri të tjera me nga katër dhe secila prej tyre do të ketë tre motorë si opsione, njëri motorë është 1.6 litërsh tjetri 2.0 litërsh si dhe ai 3.7 litërsh V6.