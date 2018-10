Garat automobilistike rikthehen të dielën në pistën e Sllatinës

Pista e vjetër e Aeroportit në Sllatinë do të jetë edhe njëherë vend takimi i dashamirëve të shpejtësisë, zhurmës “artistike”, atraksioneve dhe garës automobilistike, bëhet e ditur përmes një komunikate për media.

Në organizim të Federatës së Auto Sportit të Kosovës dhe Auto Klubit Eurogoma RT, mbahet Drage Race, e katërta për këtë vit dhe e vlefshme për Kampionatin e Kosovës në Automobilizëm, transmeton Koha.net.

Prej orës 08:00-09:30 do të bëhet paraqitja në garë, për të vazhduar më pas me verifikimin e dokumentacionit, pajisja me numra startues, kontrollimin teknik dhe dy lëshime të lira, në të cilat do të matet koha e çdo veture dhe do të përcaktohet klasa në të cilën do të garojë.

Në orën 13:00 është paraparë fillimi i garës, ndërsa FASK tashmë i ka bërë të gjitha përgatitjet.

Në FASK bëjnë me dije se tashmë një numër i konsiderueshëm i pjesëtarëve janë paraqitur ‘online’, por sigurisht që shumë më tepër do të paraqiten të dielën.

FASK është e sigurt se nuk do të mungojë as interesimi i dashamirëve të auto sportit.