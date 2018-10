Porsche Macan i ridizajnuar arrin në Evropë

Gjigandi gjerman Porsche shfaqi në Evropë premierën e SUV-it të tij Macan.

Modeli i ri vjen me motor me turbombushës me katër cilindra 2.0 litërsh me 245 kuaj fuqi, transmeton kp.

Posedon ndërrues automatik prej shtatë shpejtësive, ndërsa nga 0-100 km/h arrin për 6.7 sekonda. Shpejtësia maksimale të cilën mund ta rrijë Macan është 225 km/h.

Modeli i ridizajnuar shpenzon mesatarisht 8.1 litra në 100 km, sipas testimit NEDC.

Çmimi fillestar i Macan në Gjermani është 58,763 euro, dhe Porsche tashmë ka marrë porositë e para.