Pak para prezantimit, dalin detajet e gjeneratës së re të BMW Serie 3

Një ditë para premierës botërore kanë rrjedhë në publik fotografitë e gjeneratës së re të serisë së tretë BMW G20, dhe disa modele, duke përfshirë M340, M Sport, Sport Line dhe një sërë opsionesh të brendshme.

Përshtypja e parë është se G20 ka përmasa më të mira se paraardhësi, si dhe një vështrim më agresiv, kryesisht falë dizajnit të ri të dritave që janë në dispozicion me teknologjinë LED ose laser, transmeton KosovaPress.

Vetura është e pranishme në katër ngjyra të reja: Dravit Gray, Tansanit Blue II, Citrine Black II dhe Vermont Bronze.

Posedon motor 3.0-litra me gjashtë cilindra B58 turbo-benzinë M340i, ndërsa nën të është motori 2.0-litra me katër cilindra 330i. BWM gjithashtu do të ofrojë motor me naftë, plug-in hibrid dhe versione elektrike, por ato do t’i lansojë në treg në një periudhë të ndryshme.

Premiera zyrtare e G20 është nesër në Paris.