Honda CR-V promovohet në Paris

Versioni hibrid i kompanisë së njohur të automobilave do të ketë një total prej 184 kuaj fuqi dhe konsumi mesatar do të jetë 5.3-5.5 litra në 100 km.

Kah mesi i këtij muaji, Honda njoftoi se do të fillojë prodhimin e modelit CR-V me një sistem shtytës të kombinuar benzinë-elektrike në tetor. Kjo veturë do të ketë premierën evropiane në panairin e Parisit prej 2-14 tetor, dhe do të mbërrijë në sallonin e shitjeve në fillim të vitit 2019, transmeton ksp.

Versioni hibrid zëvendëson versionin dizel dhe gjithashtu do të jetë makina e parë CR-V në Evropë. Makina merr fuqinë me motor benzinë i-VTEC 2.0 litërsh dhe dy motorë elektrikë.

Fuqia e përgjithshme e kombinuar e sistemit hibrid është 184 kuaj fuqi dhe blerësit mund të përzgjedhin ndërmjet opsioneve me motor të pasmë dhe të përparmë me katër boshte.

Ende nuk dihet se cili do të jetë çmimi i veturës kur ajo do të dalë në treg.