Mercedesi s’do të bëjë versionin AMG të Klasës X

Megjithëse Fordi dominon me Raptor të versionit Ranger dhe sigurisht F-150, kjo nuk i ka bindur liderët e Mercedesit që të dalin me versionin AMG të Klasës X.

Kjo u konfirmua nga drejtori i AMG-së i departamentit Tobias Moers, duke theksuar se kjo nuk do të ndodhë tani ose përgjithmonë.

"Do të ishte e vështirë të përshtatet kultura AMG me kulturën e Nissan dhe Renault", tha ai.

Në klasën X tashmë është kamioni më i shtrenjtë në treg dhe versioni me performancë të lartë do ta rrisë atë çmim, gjë që mund të shkaktojë shkatërrimin e tij, dhe ky skenar mjafton për të trembur shoferët e Mercedes-Benz, transmeton kp.

Përveç kësaj, Klasa X bazohet në të njëjtën platformë si Navara e Nissan, kështu që shumë motorë V8 në vend të motorit binjak 4.0 litërsh do të kërkonin më shumë punë.

Natyrisht, gjithmonë ekziston mundësia e kombinimit të një cilindri të rregullt me 3.0 litra me një turbo-mbushës me startuesin EQ Boost, por Moers është i qartë në lidhje me potencialin Mercedes-AMG X-Class 53.