BMW publikon fotografitë e reja të Z4 të ri

BMW ka publikuar fotografitë e reja të Roadsterit të tij më të ri që kishte një premierë në fund të gushtit.

Ndërsa premiera përmban një version të fuqishëm M40i me një motor gjashtë-cilindra me 3.0 litra që sigurojnë 340 kuaj fuqi, duke përshpejtuar 0-100 km / h në 4.5 sekonda, BMW gjithashtu do të ofrojë Z4 të ri në variante sDrive20i dhe sDrive30i me agregate me katër cilindra.

BMW sDrive20i ka motor benzinë 2.0 TwinPower turbo me 197 kuaj fuqi, transmeton KosovaPress.

Fuqia transmetohet në boshtin e pasmë me ndihmën e ndërruesit automatik prej tetë shpejtësive dhe makina nga 0 në 100 km / h arrin në 6.6 sekonda.

Përveç këtij versioni, BMW sDrive30i do të jetë gjithashtu në dispozicion të konsumatorëve, gjithashtu mundësuar nga një motor me dy litra naftë që prodhon 258 kuaj fuqi. Ky model përdor një ndërrues automatik me tetë shpejtësi dhe nga 0 deri 100 km në orë arrin për 5.4 sekonda.