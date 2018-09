Marka franceze rivalizon Audi Q2

DS, e cila u nda nga marka Citroen dhe u bë një markë luksoze e vetme brenda PSA-së, do të nisë makinën e saj të re të enjten.

Besohet se ky është një model i DS3 Crossback për t'u futur në studio të projektimit në Paris, dhe si paralajmërim për premierën e ardhshme prodhuesi francez publikoi foto mbi dritat e makinës, transmeton KosovaPress.

DS3 Crossback do të jetë ndërthurja më e vogël në gamën e DS dhe do të duket si një version i zvogëluar i DS7 Crossback.

Prodhuesi francez po e përdor këtë model për të sulmuar segmentin e modeleve nënkompakt të crossover / SUV, të tilla si Audi Q2 dhe MINI Countryman.

Makina është e bazuar në platformën mekanike CMP, e cila do të ndahet me modelin e gjeneratës së ardhshme Peugeot 208. Përveç agregatit me djegie të brendshme, pritet që motorizimi të përfshijë edhe një version elektrik me 115 kuaj fuqi, bateri prej 50 kWh dhe autonomi të lëvizjes rreth 450 km.

Pas premierës së nesërme, DS3 Crossback do të shfaqet në stendën e markës në panairin e makinave që do të mbahet në kryeqytetin francez nga 2 tetori.