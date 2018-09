TechArt paralajmëron paketë të veçantë për Porsche Cayennen

Kompania e njohur që merret me modifikimin e veturave, TechArt, është duke përgatitur një paketë të veçantë për modifikimin e modelit të ri, i gjeneratës së tretë, të Porsches – Cayenne.

Premiera e këtij projekti të ri do të mbahet më 22 shtator, ku si paralajmërim është publikuar një fotografi dhe një video e shkurtër, transmeton Koha.net.

Cayenne i ri do të tërheqë vëmendjen me paketën për aerodinamikën (mbrojtësi i ri i përparmë, maskën e përparme të re, kornizat e reja të dritave, kofanoja me vrima për ajër, set të ri të pragjeve, mbrojtësi i ri me difuzer dhe spoiler mbi çati), si dhe me dritat LED, rrotat “Formula V”, sistemin sportiv të shkarkimit të gazrave, amortizatorët e modifikuar, interier të modifikuar (të bërë në bashkëpunim me kompaninë Rolf Benz e cila është e specializuar për materiale ekskluzive), xhamat e errët si dhe me motorët e përforcuar.

Tani për tani, është bërë e ditur se TechArt e ka përforcuar modelin Cayenne Turbo, ku tani motori i tij 4.0-litër V8 Bi-Turbo do të jetë me kapacitet mbi 550 kuajfuqi.