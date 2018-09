Kinezët sjellin SUV-in elektrik në Evropë më 2020

Megjithëse njoftohet për vitin e ardhshëm, kompania kineze Chery do të mbërrijë në Evropë në vitin 2020.

Sipas njoftimit nga Chen Aninga, Gjermania do të jetë vendi i parë në “kontinentin e vjetër” ku do të shitet Exeed TX, i cili është projektuar me motor hibrid, plug-in hibrid dhe elektrik, transmeton ksp.

Chery njoftoi ndërtimin e një qendre zhvillimi pranë Frankfurtit, e cila do të punësojë disa qindra njerëz.

Exeed TX debutoi në Frankfurt vitin e kaluar në një version hibrid plug-in me një bateri 12 kWh që siguron 69 kilometra vozitje me një mbushje.

SUV Chery elektrik do të jetë në dispozicion me një manual me gjashtë shpejtësi ose me shtatë shpejtësi transmision automatik.

Kompania kineze ka njoftuar se do të ofrojë modelet e saj të tjera në Evropë në versione elektrike dhe hibride.