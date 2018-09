Sot “Kulla 2018”, poentohet nga FIA CEZ

Federata e Auto Sporteve e Kosovës (FASK), sot në Pejë mban garën më të rëndësishme të auto sportit, ‘Kulla 2018’.

Bëhet fjalë për garën e katërt të disiplinës malore në kuadër të Kampionatit të Kosovës, por që e veçanta e saj është se poentohet edhe në Federatën Ndërkombëtare e Automobilizmit për Zonën e Evropës Qendrore (FIA CEZ).

“Interesimi për pjesëmarrje është shumë i madh dhe tashmë është konfirmuar ardhja e garuesve nga Mali i Zi e Polonia, garues të cilët gjenden në kreun e renditjes në FIA CEZ, por që është e sigurt edhe ardhja e garuesve nga vende tjera të rajonit. Risi e kësaj gare do të jetë fakti që zyrtarët dhe garuesit do të akomodohen në hotelet e Pejës në mënyrë që të jenë më afër shtegut, ndërsa menaxhimi i garës do të bëhet në bashkëpunim edhe me ekipin nga Federata e Auto Sportit e Malit të Zi. Të dielën, në orën 11:00 bëhet ceremonia e hapjes zyrtare të garës, ndërsa vozitja e parë nis në orën 12:00. FASK kërkon mirëkuptim nga qytetarët, pasi aksi rrugor Radavc – Kullë në një pjesë të mirë të kohës gjatë dy ditëve të fundjavës do të jetë e mbyllur për veturat civile, por që në intervale të caktuara do të lirohet, në mënyrë që pritjet të jenë sa më të shkurta”, thuhet në komunikatën e federatës.

Policia e Kosovës, Ndihma e Shpejtë dhe Brigada e Zjarrfikësve do të asistojnë në mbarëvajtjen e garës, ndërsa është e sigurt që edhe numri i dashamirëve të auto sportit do të jetë shumë i madh.