Dacia Sandero i ri vjen vitin e ardhshëm

Vetura nënkompakte me buxhet të ulët e Rumanisë, Dacia Sandero, ka pësuar ndryshime të rëndësishme në gjeneratën e re.

Dacia u lansua nën “kapelën” e grupit francez Renault nga Sandero 2008, gjenerata e dytë vazhdoi me të njëjtat ritme në vitin 2012, por i treti i planifikuar për vitin 2019 do të sjellë një model të ri.

Sandero i ri do të jetë rreth 4.1 metra dhe do të hyjë në klasën e veturave kompakte në klasën e Golfit.

Sandero i ri do të bazohet në platformën e njëjtë në të cilën Renaulti thotë se e ka modeli i saj i njohur Clio.

Arkitektura e avancuar CMF-B do t’i ofrojë Sanderit teknologji më të mira të sigurisë, të tilla si frena automatike emergjente, kështu që modeli i Dacias më në fund mund të konkurrojë për pesë yje në testin e sigurisë të Euro NCAP.

Ndryshime të shumta do të ndikojnë gjithashtu në njësitë e fuqisë, dhe pritet që gjenerata e re e Sandero të marrë një motor të ri dizel 1.0 litërsh që do të vijë në dy versione me 75 dhe 90 kuajfuqi.

Do të jetë gjithashtu në dispozicion një motor me benzinë 1.3 litra me 115 kuajfuqi, i zhvilluar nga Renault në bashkëpunim me Daimler. Ky do të ishte Sandero më i shpejtë në historinë e Evropës.

Ekziston edhe një njësi dizel, e testuar për 1.5 dCi që vjen me teknologjinë AdBlue. Spekulohet se versioni më i lirë do të kushtojë rreth 8,000 euro, dhe më i shtrenjti në versionin Stepway ka një çmim fillestar prej 13,000 euro.

Gjenerata e tretë e Sandero arrin në fund të vitit 2019.