Volkswageni po bën gati Golfin më të shpejtë ndonjëherë

Golf GTI TCR me 290 kuaj fuqi, i paraqitur në maj në versionin konceptual, do të marrë një version të prodhimit deri në fund të vitit.

Një makinë që do të zë një pozicion midis GTI dhe paketës së performancës dhe ekstremit Golf R, do të dal në shitje në fund të vitit 2018, mëson British Auto Express, transmeton kp.

Specifikimet duhet të jenë identike me konceptin, andaj pritet të ketë motor TSI me 2.0 litra që siguron 290 kuaj fuqi.

Fuqia do të transferohet në rrota duke përdorur një transmetim automatik me shtatë shpejtësi, derisa shpejtësia maksimale do të jetë 265 km/h. Përshpejtimi prej 0-100 km/h është rreth 6 sekonda.

Tash për tash nuk dihet nëse klientëve do t'u ofrohet një opsion me një transmetim manual me gjashtë shpejtësi. Kur të arrijë në fund të vitit, TCR do të jetë Golf GTI më i shpejtë në historinë 40-vjeçare të këtij modeli.

Pritet që Volkswageni t’iu ofrojë klientëve një seri të kufizuar automjetesh të ngjashme me Golf GTI Clubsport S, e cila do të kontribuojë në ekskluzivitetin e kësaj makine.