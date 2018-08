Volvo XC40 pasurohet me një motor të ri

Oferta e njësive të fuqisë motorike të SUV kompaktit Volvo XC40 është pasuruar edhe me një motor të ri 1.5 litërsh me 156 kuajfuqi.

Motori i parë Volvo me 3 cilindra në historinë e kësaj marke filloi të përdorej në modelin XC40 të quajtur T3, transmeton KP.

Bëhet fjalë për motorin me benzinë 1.5 litra që prodhon 156 kuajfuqi. Motori është i lidhur tashmë me marshin manual me gjashtë shpejtësi, dhe ka edhe opsionin automatik me tetë shpejtësi.

Volvo XC40 T3 përshpejton nga 0-100 km/h në 9,4 sekonda dhe sipas të dhënave të fabrikës në një regjim të kombinuar të vozitjes, shpenzon mesatarisht 6.2 l / 100 km.

Volvo ka zgjeruar më parë ofertën XC40 me një motor benzinë 2.0 litërsh (T4) dhe një naftë D3.

XC40 T4 ka 190 kuajfuqi (140 kW), ndërsa D3 ka 150 kuajfuqi (110 kW) dhe mund të porositet me transmision manual dhe automatik.

Përveç këtyre varianteve, XC40 ka qenë në dispozicion që nga fillimi i shitjes me një motor me benzinë T5 me 247 kuajfuqi (182 kW) dhe motor D4 me 190 kuajfuqi.