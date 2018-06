Suzuki prezanton gjeneratën e re të Jimnyt

Prodhuesi japonez Suzuki prezantoi gjeneratën e re të SUV-it të tij të vogël Jimny.

Brezi i katërt i ruajti karakteristikat e njohura të paraardhësit 20-vjeçar, transmeton KP.

Jimny i ri vjen në disa ngjyra të ndryshme dhe ka ruajtur një stil të njohur të enterierit.

Sipas informatave të para, Jimny do të jetë në dispozicion me dy opsione, një 660cc të vogël dhe një motor më të madh 1.5 litra, me një zgjedhje midis manualit me pesë shpejtësi dhe marshit automatik me katër shpejtësi.

Suzuki Jimny do të debutojë zyrtarisht më 5 korrik, kur priten të dhënat e plota.