Mospajtime rreth Statutit të “Trepçës”

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal, kryesuar nga Sala Berisha-Shala, ka mbajtur sot mbledhjen e radhës, në të cilën ka shqyrtuar Projekt-Statutin "Trepça SH.A".

Gjatë shqyrtimit të këtij statuti, në pah dolën mospajtime ndërmjet Sindikatës dhe Bordit të Trepçës. Andaj, komisioni vlerësoi se për shqyrtimin e mëtejmë të këtij Statuti, është i nevojshëm formimi i një grupi punues, i cili do të shqyrtojë dhe harmonizojë qëndrimet e Sindikatës, Bordit të Trepçës dhe Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, transmeton kp.

Kryesuesi i Bordit Mbikëqyrës të “Trepça, Sh. A.”, Ardian Syla ka thënë se ka pasur shumë debate lidhur me statutin, kryesisht për çështje sociale.

“Ne kemi dorëzuar statutin ashtu siç është paraparë në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, dhe tani presim që të kalojë nëpër procedura të mëtutjeshme, të cilat janë deri në miratimin nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, dhe kisha dasht me thanë që si kryesues i Bordit Mbikëqyrës të Trepçës, mirëpo edhe mendimi i gjithë anëtarëve të bordit mbikëqyrës është që ky statut të kalojë sa më shpejt në mënyrë që t’i hapet rrugë regjistrimit të ndërmarrjes shoqëri aksionare, ashtu siç është paraparë me ligj, dhe Trepça e re ashtu siç po e quajmë ne, të fillojë me punën”, ka thënë ai.

Syla ka propozuar që të shqyrtohet nen për nen, në mënyrë që të të ketë debat në mes të sindikatës dhe bordit.

Shyqyri Sadiku, kryetar i Sindikatës së “Trepçës” ka thënë se bordi nuk ka marrë parasysh shqetësimet e tyre.

“Ky ka qenë shqetësimi jonë definivitisht, që ky draft statut veç është marrë nga bordi copy-paste dhe ju ka kthy prapë Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik me dy vërejtje, ato dy vërejtje kanë qenë definitivisht të arsyeshme, unë pe arsyetoj që kanë qenë, por prapë ministria e Zhvillimit Ekonmik bashkërisht me Qeverinë ja u ka kthy mbrapa, dhe kryesuesi i Bordit i ka bërë ato përmirësime pa kuorum, me katër veta dhe i ka kthy mbrapsht, që dmth ka bë edhe shkelje ligjore, kryesuesi i bordit. Tan kohën sa kemi pas takime shqetësimet tona nuk janë marrë për bazë kurrë nga bordi i Trepçës, ne jemi aksionarë dhe këta duhet ta dinë që jemi aksionarë, përfaqësojmë interesat tona që i kemi aksione 20 për qind”, ka thënë ai.

Me këtë nuk është pajtuar Sala Berisha Shala, e cila ka shprehur mosbesim se ligji ka ardhur me këto shkelje të përmendura.

“Mua nuk po ma merr mendja që deri në Kuvend ardhja e këtij materiali, këtij dokumenti të rëndësishëm ka ardhë me shkelje ashtu qysh po e përmendni ju, mungesë të kuorumit, e ashtu, besoj që nuk është e mundshme me bë qeveria një gjë të tillë, me pru një dokument të rëndësishëm në kuvend me shkelje procedurale, për ata po të them që analizoje mirë, sigurisht që janë të parapara edhe me ligj për Trepçën se si vendoset kuorumi, se si merren vendimet”, u shpreh ajo.

Këshilltari i lartë politik në Ministrinë e Zhvillimit, Ibrahim Rexhepi është shprehur se është interes i përgjithshëm që puna të kryhet sa më parë.

“Ka vonesa prej vitit 2016 e deri tash, dhe pikërisht për shkak të këtyre vonesave, qasja e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik ka qenë të formohet një ekip që ka me punu dokumentin, dhe ai të jetë vetëm në funksion, dhe të ja lehtësojë punën bordit. Mund të jetë keq që kjo qasje tash keqinterpretohet, mos të them edhe ka manipulime rreth kësaj pune”, ka thënë ai.

Mirëpo, ndaj kësaj ka reaguar deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami.

“Ju keni marrë qeverinë në shtator dhe nuk mundet që me u neglizhu puna dmth 9 muaj, dhe mandej me ardhë me bo presion në parlament që na me e kry për një jave. Absolutisht, dmth draft statuti i Trepçës sot nuk ka shanca me kalu në këtë komision, sepse na kemi vërejtjet tona”, u shpreh Bajrami.

Sala Berisha Shala ka lexuar statutin, duke treguar se selia e kësaj ndërmarrjeje do të jetë në Mitrovicë, duke shtuar se kjo shoqëri mund të ushtrojë aktivitetin si brenda territorit të Kosovës, ashtu edhe jashtë saj.

Për “kohëzgjatjen e pakufizuar të shoqërisë” ka pasur mospajtime në komision, fillimisht u kundërshtua nga deputeti i Vetëvendosjes, Liburn Aliu. Ky nen pas këtyre mospajtimeve është fshirë. Qeverisë do t’i takojnë 80 për qind të aksioneve, kurse 20 për qind prej tyre, punëtorëve.

Tutje, deputeti Liburn Aliu ka kërkuar qartësi lidhur me pikën e cila flet për asetet e Trepçës jashtë Kosovës.

“Duhet me u definu qartë cili është kapitali themeltar i Trepçës dhe në përputhje me qëllimin e vet të statutit, pra me nenin një, këtu kam propozu të listohen, tash a duhet të listohen këtu brenda nenit, a me aneks, unë nuk e di, por atë mund të diskutojmë, po patjetër që duhet të futen të gjitha, dhe sidomos të kihet parasysh sepse askund s’po përmenden asetet e Trepçës që janë jashtë Kosovës”, tha ai.

Në fillim të mbledhjes është votuar procesverbali nga mbledhja e datës 12 qershor.