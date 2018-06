Të reshurat shtojnë aksidentet, policia bën thirrje për kujdes

Shkaku i të reshurave të mëdha gjatë 24 orëve Policia e Kosovës ka bërë thirrje për kujdes të shtuar në komunikacion. Policia ka apeluar për kujdes shkaku i numrit të shtuar të aksidenteve në orët e fundit.

“Referuar kushteve atmosferike, të reshurave të shiut dhe numrit të aksidenteve në trafikun rrugor, Policia e Kosovës apelon tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik e në veçanti tek drejtuesit e automjeteve që të rrisin nivelin e sigurisë, të shtojnë kujdesin dhe vigjilencën e tyre gjatë drejtimit të automjeteve e sidomos gjatë të reshurave, sepse me veprimet e tyre, jo vetëm që po rrezikojnë jetët e tyre, por po rrezikojnë edhe jetët e pjesëmarrësve të tjerë në trafikun rrugor”, thuhet në njoftim.

Policia e Kosovës vazhdon të kërkoj nga drejtuesit e automjeteve, të respektojnë dispozitat ligjore, t’i përshtaten kushteve të rrugës dhe atyre atmosferike, të mos drejtojnë automjetet derisa janë në ndikim të lodhjes, gjumit apo nën ndikim të alkoolit, t’i shmangen përdorimit të telefonit gjatë ngasjes si dhe veprimeve tjera që mund të shkaktojnë rrezik dhe pasiguri gjatë drejtimit të automjetit.

“Aksidentet në përgjithësi e sidomos humbja e jetëve njerëzore në aksidente trafiku është shqetësuese jo vetëm për policinë, por edhe për institucionet tjera dhe qytetarët në përgjithësi, prandaj kërkohet një përkushtim dhe qasje më gjithëpërfshirëse proaktive”, thuhet më tej.

“Policia e Kosovës me njësitet e saja policore vazhdon të ketë prezencë të shtuar policore, të monitorojnë dhe të menaxhojnë situatën në trafikun rrugor nëpër të gjitha rrugët e vendit dhe aty ku pjesëmarrësit bien ndesh me rregullat që parasheh ligji në trafik, masa ndëshkuese ligjore po aplikohen dhe do të aplikohen në vazhdimësi me qëllim të parandalimit të rasteve të aksidenteve në veçanti këtyre me pasoja fatale”.