Gaxherri akuzon deputetet e koalicionit qeverisës se s’kanë dashur të reagojnë për incidentin e Haradinajt

Deputetja e LDK-së, Besa Gaxherri, ka akuzuar gratë deputete të koalicionit qeverisës së nuk kanë dashur të reagojnë rreth incidentit të kryeministrit, Ramush Haradinaj.

“Fatkeqësisht dua ta bëjë me dije opinionin që bordi i grave deputete nuk ka mundur të marrë vendim për të reaguar, në përjashtim të LDK-së dhe VV-së sepse gratë e këtyre që janë në koalicion, nuk duan të reagojnë ndaj skandaleve qoftë të kryetarit të Kuvendit, qoftë të kryeministrit, andaj kjo është e papranueshme. Natyrisht me relevancë është skandali dhe dështimi i protokollit, nuk i ka fajet ligji, fajet i kanë ata që janë në Qeveri, atë ditë na kanë dëshmuar që ata nuk dinë as çka janë protokolli, as kryetari i Kuvendit as kryeministri”, tha Gaxherri.

Kjo akuzë vie pasi në seancën dhe Akademinë e mbajtur të dielën që shkoi në 140 vjetorin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, kryeministri Ramush Haradinaj solli për audiencën një moment të pakëndshëm duke tërhequr me forcë nga foltorja një zonjë.

Haradinaj në rolin e sigurimit, largon një zonjë nga foltorja në Prizren

Por, edhe pas kësaj Haradinaj nuk ishte pishman dhe nuk kërkoi falje.

“Me qenë burrë e kisha kry ndryshe me të”, ka qenë përgjigja e kryeministrit të Kosovës kur është pyetur për këtë incident.

Haradinaj për incidentin në Prizren: Me qenë burrë, e kisha kryer ndryshe me të