Z Mobile sponsorizon për herë të parë Bunar Fest’14

Këtë vikend me 16 – 17 qershor ju pret Prizreni i bukur, me eventin më të veçantë të vitit. Festivali më unik në vend mbledh njerëz nga vendi dhe bota, duke i argëtuar pa fund.

Kësaj radhe Z Mobile telefonia më e lirë në vend është sponsor i BunarFest’14.

Me datën 16 qershor, e shtunë performojnë BimBimma, Ergen, Elinel, Dandara dhe Lilac. Të dielën prej orës 15:00, bëhet lëshimi me goma në Bistricën e Prizrenit, duke vazhduar me afterparty n’Kej me Gambelmania dhe Xhurim Dema.

Për të gjithë ata që i dojnë gjërat ndryshe, të mrekullohen nga bukuritë e Prizrenit gjatë lëshimit nëpër ujë, ne ju presim në BunarFest’14.

Mos e le pa ardhë!

