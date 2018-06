Kontrata kolektive për shëndetësinë kushton 11 milionë euro shtesë

Kontrata kolektive për punëtorët shëndetësorë do t’i kushtojë buxhetit 11 milionë euro më shumë.

Basri Sejdiu, drejtor i përgjithshëm i ShSKUK-së, tha se kontrata kolektive për punëtorët shëndetësorë është shumë e mirëpritur.

“Stimulimi është shumë i mirë për punëtorët shëndetësorë. Kontrata kolektive është bërë pa presione të ndryshme”, i tha ai sot RTK-së.

Sipas tij kostoja shtesë vjetore për punëtorët shëndetësorë do të jetë 11 milionë euro. “Kjo shtesë do të ndikojë në punë, do të paguhet kujdestaria. Kur ka stimulim është mirë dhe kjo do të sjellë pozitivistet në punë”, tha ai.

Sejdiu vlerësoi se gjendja e tanishme e punëtorëve shëndetësorë nuk është e mirë. ‘Një problem është edhe ikja e punëtorëve tanë shëndetësorë nëpër vende të ndryshme”, tha ai.