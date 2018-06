Ekspansion i investimeve turke në Shqipëri, Kosovë e Bosnjë, ato ruse në Serbi e Mal të Zi

Komisioni Europian ka vënë re një rritje të investimeve turke në rajon, por sidomos kjo është e dukshme në Shqipëri, Kosovë dhe Bosnjë, ndërsa Serbia po shtrin prezencën në Serbi dhe Malin e Zi..

Eurostat në studimin “Tregtia ndërrajonale në Ballkan” gjatë një dekade (2005-2016) referoi se BE vijon te mbetet investitori më i madh në Ballkanin Perëndimor.

Duke krahasuar investimet nga BE me stokun e përgjithshëm të investimeve të huaja më 2015 ato janë 34% në Kosovë, mbi 62% në Bosnje, Shqipëri dhe Mal të Zi, dhe mbi 79% në Maqedoni dhe Serbi, shkruan Monitor. Ndërsa të krahasuara me PBB investimet nga BE nisin nga 19% e PBB-së në Kosovë, në mbi 27% në Bosnje, Shqipëri dhe Maqedoni dhe më shumë se 65% e PBB-së në Serbi.

Po studimi i eksperteve të Eurostat vë në dukje investimet e Huaja me orgjinë nga Turqia janë në rritje në Maqedoni, Shqipëri dhe në Kosovë, duke arritur në 2.4%, 4% dhe 6% të PBB-së respektivisht në 2015. Në Kosovë, Turqia është investitori i vetëm më i madh. Ndërsa janë pak ose aspak të pranishme në Serbi dhe në Malin e Zi. Në këto dy vende ka prezencë në rritje të investimeve Rusi, të cilat gjithsesi nuk kanë ndihmuar që tregtia Rusisë me Serbinë dhe Malin e Zi të jetë në rritje gjithashtu. Në periudhën e pas krizës 2008 pronësia e Rusisë në stoqet e IHD-ve në Serbi u rrit, ndërsa në Bosnjë prania e investimeve ruse është më rënie. Investimet Ruse zënë 15% të stokut në Malin e Zi dhe janë kryesisht në pasuri të paluajtshme, ndërsa prania e investimeve ruse thuajse është e padukshme në Shqipëri dhe Kosovë.

Gjithashtu ka një prani kineze në Rajon. Megjithëse investimet kineze nuk përfshihen në statistikat e investimeve të huaja direkte ato janë të pranishme nëpërmjet financimit të infrastrukturës publike me projekte në sektorët e transportit dhe energjisë.