IKD: Kushtetuesja ka shkelur misionin e vet me vendimin rreth pagave të pushtetarëve

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), sot ka reaguar rreth aktgjykimit të djeshëm të Gjykatës Kushtetuese rreth vendimit të Qeverisë për ngritjen e pagave të veta, transmeton Koha.net.

IKD këtë aktgjykim e ka cilësuar të kundërt me misionin që e ka për ruajtjen e kushtetutshmërisë në vend.

Në këtë plan, thotë reagimi i IKD-së, vendimi i Gjykatës Kushtetuese bie ndesh në radhë të parë me vet misionin dhe autoritetin e saj në sigurimin e funksionalitetit të institucioneve të vendit në pajtim me Kushtetutën dhe cenon rëndë parimet bazë të formës së qeverisjes, siç është ndarja e pushteteve në mes tri pushteteve të qeverisjes , si dhe kontrolli e balancimi i tyre.

Sipas Kushtetutës, Qeveria është e autorizuar në ushtrimin e pushtetit ekzekutiv, brenda funksioneve, fushë veprimtarisë dhe kufijve që janë në pajtueshmëri me Kushtetutën dhe ligjin. Vendimi i Qeverisë lidhur me ngritjen e pagave, në asnjë nen nuk i referohet ndonjë ligji. Përkundrazi , i njëjti i është referuar neneve 92 dhe 93 të Kushtetutës që të cilat kufizojnë kompetencën e Qeverisë vetëm sa i përket kompetencës së saj për të vepruar në “pajtueshmëri” dhe në funksion të “zbatimit të një ligji”. Çdoherë ligji prezumohet se është kushtetues deri të mos vërtetohet e kundërta. Ky është nja parim i njohur i demokracive kushtetuese nëpër botë.

Në rastin konkret, Vendimi i Qeverisë fare nuk ka treguar nëse ky ka për qëllim zbatimin e Ligjit për Buxhet apo zbatimin e ndonjë ligji tjetër që rregullon pagat e funksionarëve të lartë shtetëror dhe kategorive të caktuara të shërbyesve publik. Qëndrimi i Gjykatës në pikën 95 të Aktgjykimit shkel rëndë nenin 18 të Ligjit për Buxhetin për vitin 2018, i cili nen përcakton në mënyrë të qartë se “Kurdo që propozohet një legjislacion i ri, strategji ose ndonjë akt tjetër i ngjashëm, organi propozues e dorëzon atë paraprakisht në Ministrinë e Financave, së bashku me Formularin mbi Vlerësimin e Ndikimit Buxhetor. Ministria e Financave e bën një vlerësim detal të ndikimit që mund të ketë legjislacioni i propozuar në Buxhetin e Kosovës dhe në ekonomi së paku për tri (3) vitet e ardhshme fiskale.”Kushtetutshmëria e këtij ligji asnjëherë nuk është vënë në pyetje, pra kushtetutshmëria e tij prezumohet dhe këtë Gjykata është dashur ta merr parasysh.

As vendimi i Qeverisë për rritjen e rrogave, as përgjigjet e saj dhe të Ministrisë së Financave, por as Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese nuk japin asnjë të dhënë lidhur me vlerësimin apo ndikimin financiar që vendimi i kontestuar mund të ketë, për vitin 2018 dhe për dy vitet e ardhshme.

Duke analizuar pikat e aktvendimit, IKD vëren se Gjykata në pikën 98 të Aktgjykimit thekson faktin qenësor se Republika e Kosovës ende nuk ka ligj, apo akt tjetër të veçantë, që rregullon në mënyrë gjithëpërfshirëse çështjen e pagave ne sektorin publik. Një qëndrim i tillë i Gjykatës Kushtetuese bie në kundërshtim me rolin dhe funksionin e saj për siguruar funksionalitetin e institucioneve të vendit në pajtim me Kushtetutën. Është në kundërshtim me mandatin dhe misionin e kësaj gjykate që praktikat e këqija dhe të kundërligjshme të i përligj përmes vendimeve të saj. Një qasje e tillë kultivon dhe promovon pasigurinë juridike në Republikën e Kosovës, që në praktikë dhe sipas Kushtetutës, vet kjo Gjykatë do të duhej të ishte gardian dhe promovues i saj. Në rastin konkret, Gjykata është dashur të vej detyrim për Kuvendin që të luaj rolin e vet prej ligjvënësi dhe të nxjerr ligjin për pagat, jo të prezumoj si kushtetues vendimet individuale të Qeverisë të marra jashtë kompetencave të saj kushtetuese: vetëm kushtetutshmëria e ligjit mund të prezumohet dhe ky përbën një standard, asnjëherë kushtetutshmëria e vendimeve individuale të ekzekutivit apo të cilitdo organ tjetër kushtetues.

Sipas IKKD-së, vendimi i Qeverisë në mënyre specifike ka numëruar zyrtarët qeveritarë të cilët përfitojnë nga “rritja” e pagave: i njëjti vendim gjithashtu “rritë” pagat e të gjithë gjykatësve, prokurorëve dhe gjykatësve të Gjykatës Kushtetuese, sipas proporcioneve të përcaktuara në nenin 29 të Ligjit për Gjykatat, nenin 21 te Ligjit për Prokurorin e Shtetit dhe nenin 15 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese.

Një qasje e tillë, thotë Instituti i Kosovës për Drejtësi, bie në kundërshtim me praktikat dhe standardet ndërkombëtare, pjesë e të cilave është edhe vet Republika e Kosovës. Në reagim shtohet se ai vendimi i Qeverise nuk i nënshtrohet kontrollit parlamentar dhe ndarjes së pushteteve.

IKD përkujton se Gjykata Kushtetuese në dhjetor të vitit 2012, kishte miratuar Udhëzuesin mbi praktikat nr. 06/2012, mbi funksionimin dhe strukturën e Njësisë Ligjore. Sipas këtij Udhëzuesi, Njësia Ligjore ndër të tjera, hulumton legjislacionin, autoritetet juridike dhe jurisprudencën e duhur që ndërlidhet me rastet që janë objekt i procedurës në Gjykatë, në bashkërendim me Gjyqtarin Raportues, Gjyqtarin Kryesues të Kolegjit Shqyrtues, Gjykatën dhe Kryetarin.

Në këtë drejtim Aktgjykimi i Gjykatës lidhur me vendimin e Qeverisë, bie në kundërshtim me vet praktikën e ndërtuar nga kjo Gjykatë në rastin KO 118/13 i datës 9 shtator 2013. Ky vendim për rrogat duhet të shikohet në dritën e jurisprudencës së mëhershme të Gjykatës Kushtetuese, i cili vendim i gjykatës kishte shpallur të drejtën e Kuvendit për të miratuar buxhetin dhe për të kontrolluar zbatimin e tij. Jurisprudenca e cituar në atë vendim, konform hulumtimeve sipas Udhëzuesit 06/2012 si më sipër, është më bindëse dhe standarde sa i përket kufizimeve të ekzekutivit në sferën e ligjvënies në materien financiare dhe buxhetore. Ky fakt e bën të pakuptimtë dhe jo të bazuar tejkalimin e Gjykatës Kushtetuese, me vendimin e saj datës 11 qershor 2018, thotë reagimi

Gjykata Kushtetuese përmes këtij vendimi, sipas IKD-së, ka legjitimuar ekzekutivin dhe politikën e aktit të kryer të saj. Me këtë hap Kushtetuesja e ka “shndërruar” pushtetin ekzekutiv në ligjvënës, ndërsa pushtetin ligjvënës e e shtynë në heshtje sa i përket pagave publike, duke e detyruar që në të ardhmen çdoherë në Ligjin për Buxhetin ta lërë një mundësi të hapur për rritjet potenciale të rrogave përmes vendimeve arbitrare të Qeverisë.

Në fund IKD rekomandon që Kuvendi i Kosovës të ndryshojë Kushtetutën për ta rregulluar dëmin e shkaktuar nga Gjykata Kushtetuese, duke propozuar amendament kushtetues përmes të cilit do të përcaktohet që ekzekutivi asnjëherë nuk mund të vendos për një gjë të tillë dhe se gjashtë muaj para zgjedhjeve, pushtetit ekzekutiv i merret e drejta për të disponuar me mjete financiare në shumën mbi 10 mijë euro.