BQK ndau çmimet për “Ekonomistët e rinj”

Në funksion të zhvillimit të hulumtimit ekonomik, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, tashmë tradicionalisht jep çmimin për hulumtuesit më të mirë të paraqitur nga ekonomistët e rinj, në fushën e sistemit financiar dhe zhvillimit ekonomik në vend.

Në ambientet e BQK-së guvernatori Fehmi Mehmeti ndau çmimet për punimet fituese te paraqitura për çmimin ‘Ekonomisti i ri’ për vitin 2017.

Pas shqyrtimit dhe vlerësimit të punimeve më të mira hulumtuese në fushën e ekonomisë dhe financave, komisioni profesional shpalli fituesit e çmimit ‘Ekonomisti i ri’ për vitin 2017 si në vijim:

Vendi i dytë: Hulumtimi me titull “Portfolio risk of international diversification of Kosovo Pension Fund: a historical perspective” punuar nga Florin Aliu, dhe vendi i tretë: hulumtimi me titull “Plasimi i produkteve të Kosovës në tregun e Bashkimit Evropian: Aplikimi i strategjive diferencuese si faktor signifikant,” punuar nga Arian Krasniqi.

Në pritjen e organizuar për fituesit e çmimeve guvernatori Mehmeti theksoi rëndësinë e hulumtimeve ekonomiko-financiarë.

Ai është shprehur i kënaqur me përzgjedhjen e fituesve të çmimit “Ekonomisti i ri”, i bindur se punimet që janë përzgjedhur do të jenë shtytëse për zhvillimit ekonomik të vendit.