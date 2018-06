Beha: Kosovën duhet ta ruajmë me çdo kusht, nëse është e mundur edhe miqtë ndërkombëtarë

Politologu Adem Beha, ka shprehur bindjen se Kosova duhet të ruajë së pari, me çdo kusht, pavarësinë dhe sovranitetin e vet, e bashkë me këtë, nëse është e mundur edhe miqtë ndërkombëtarë.

“Ka një parim që thotë se miqtë ndërkombëtarë duhet t’i ruajmë me çdo kusht. Sipas formës më të skajshme, ky parim mund të artikulohet kështu – më mirë është ta humbim Kosovën se sa miqtë ndërkombëtarë. Por, dilema shtrohet se ç’na duhen miqtë ndërkombëtarë pa Kosovën”, ka shkruar Beha në një postim në profilin e tij në Facebook, përcjell Koha.net. “Në anën tjetër, pa miq, Kosovën nuk mund ta ruajmë vete. Pra, s’mund ta ruajmë as pavarësinë dhe as sovranitetin e saj. Prandaj, Kosovën duhet ta ruajmë me çdo kusht, nëse është e mundur, bashkërisht me miqtë ndërkombëtarë”, ka shtuar më pas.