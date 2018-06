Delawie ngushëllon për vdekjen e Vokrrit

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delawie ka shprehur ngushëllime për vdekjen e kryetarit të Federatës së Futbollit, Fadil Vokrri, i cili ndërroi jetë të shtunën.

Delawie ka vlerësuar lart kontributin e Vokrrit për ndërkombëtarizimin e sportit.

“U bashkohemi ngushëllimeve për ata shumë tifozë të Fadil Vokrrit për vdekjen e tij të papritur. Kontributi i tij për ndërkombëtarizimin e futbollit kosovar nuk do të harrohet”, ka shkruar Delawie, në rrjetin social Twitter.

We add our condolences to those of the many fans of #FadilVokrri on his unexpected death. His contributions to the internationalization of #Kosovo #Football will not be forgotten.