Moti sot dhe për tërë javën në Kosovë

Në fillim të javës, temperaturat e ajrit, do të rriten mbi vlera mesatare, e më pas do të pësojnë një rënie rreth këtyre vlerave. Minimalet do të sillen nga 12C deri në 16C, e ato maksimale në fillim të javës do të rriten deri në 30C, e më pas do të zbresin në 25C.

Në ditët e para të javës, fusha më stabile të presionit të lartë dhe një valë e të nxehtit nga Afrika veriore që po shtrihet mbi rajon, do të sjellin mot të nxehtë dhe kryesisht me diell. Nga mesi i javës, fusha të presionit të ulët nga Atlantiku do të depërtojnë edhe mbi rajonin tonë, që do të favorizojnë sërish mot jostabil dhe zhvillime të shtrëngatave me shi.

11.06 - Në mëngjes në vise të ulëta mundësi për mjegull. Gjatë ditës pjesërisht vranët. Pasdite rreth viseve malore mundësi për reshje lokale shiu dhe bubullimë.

12.06 - Mot i nxehtë, kryesisht me diell. Pasdite, rreth viseve malore mundësi për shtrëngata me shi.

13.06 - Paradite mot kryesisht me diell. Pasdite priten zhvillime të shtrëngatave të shpërndara me shi.

14.06 - Mot pjesërisht i vranët. Pasdite reshje lokale shiu, me mundësi edhe për bubullimë.

15.06 - Mot pjesërisht i vranët. Pasdite me shtrëngata me shi.

Sipas Prishtina Weather, do të fryjë erë e lehtë nga krahu perëndimor 1-2m/s. Shtypja atmosferike do të pësojë rënie nën vlera normale.