Kosova dhe Shqipëria me zotime të përbashkëta në arsim

Ministrat e Arsimit të Kosovës dhe Shqipërisë, në 140 vjetorin e Lidhjes së Prizrenit, mblodhën albanologët dhe historianët shqiptarë.

Në këtë takim të mbajtur në Prizren, në kuadër të aktivitetet për shënimin e 140 vjetorit të Lidhjes shqiptare të Prizrenit, ministri i arsimit të Kosovës Shyqyri Bytyqi si dhe ministrja e arsimit e Shqipërisë Lindita Nikolla, folën për rëndësinë e institucionalizimit të bashkëveprimeve të Institutit të Albanologjisë dhe atij të Historisë të dy vendeve me qëllim të ruajtjes dhe kultivimit të gjuhës dhe kulturës shqiptare.

“Konsideroj që në këto data të rëndësishme që sot po e festojmë 140 vjetorin e Lidhjes së Prizrenit dhe vitin jubilar të Skënderbeut bashkë me ministren jemi dakorduar të marrim zotime të reja. Jemi dakorduar që bashkë me Institutin e Albanologjisë dhe Historisë të kemi një takim të përbashkët dhe të shohim format bashkëpunimit sa më të hapur të dy institucioneve. Këto institute janë të rëndësishme për të dy vendet dhje si Ministri si në Kosovë dhe Shqipëri jemi të interesuar që në kuadër të bashkëpunimit të afërt të kemi edhe institut që përfshihen në arsim dhe më vonë të kemi takimin për pak më vonë këtë njësoj edhe mes Universitetit të Prishtinës dhe Tiranës”, ka thënë Bytyqi, transmeton kp.

Ai po ashtu ka propozuar që të krijohet një trup i përbashkët vendimmarrës për të dy institutet.

“Idea e takimit ka qenë gjetja e mundësive të diskutimit dhe ideve të reja për bashkëpunim, është ajo që kemi menduar me ministren është të gjejmë një formë të bashkëpunimit. Harmonizimi i punës së këtyre dy instituteve konsideroj se do të na ndihmojë dy vendeve jashtëzakonisht shumë dhe ne do të mbështesim çfarëdo vendimi që vjen prej këtyre dy institucioneve. Ndoshta mënyra më e mirë e një organizimit që përbashkët do të ishte krijimi i trupave të përbashkët ku do të ketë harmonizim për aktivitete vjetore, ndoshta edhe një trup e përbashkët si trup vendimmarrëse e dy instituteve unë konsideroj se do të jetë si hap i parë i thellimit të bashkëpunimeve të rëndësishme të këtyre instituteve”, ka thënë ministri Bytyqi.

Anën tjetër, ministrja e arsimit Lindita Nikolla nga Shqipëria e ka quajtur teje të rëndësishme institucionalizimin e bashkëveprimit të institutit të Albanologjisë dhe Historisë që veç kanë bashkëpunim në baza vullnetare.

“Besoj që është bukur që jemi në këtë tryezë të përbashkët në këtë ditë jubilare të Lidhjes së Prizrenit por edhe në kuadër të aktiviteteve të përbashkëta që kemi në vitin e Skënderbeut, pikërisht për të bërë të mundur më shumë ndërveprim dhe padyshim më shumë çështje që vijnë nga ju për të dy ministritë peri të pasur edhe mbështetjen e duhur nga dy ministritë dhe më lejoni që në emrin tim të përgëzojë sepse ne nuk fillojmë sot. Këtyre profesorëve që janë sot në këtë tryezë padyshim se kanë një histori të suksesit në atë që është puna e tyre e vyer për mbrojtjen e vlerave të kulturës dhe historisë sonë kombëtare dhe besoj duke u mbështetur fort në shembujt e suksesit duhet ta institucionalizojmë këtë ndërveprim dhe të marrim përsipër përgjegjësitë dhe detyrat tona të shtëpisë dhe për të mundësuar që ky ndërveprimet ë mos mbetet vetëm në bazë të vullnetit të 0profe sorëve port i ndihmojnë dhe të vejmë bazë për ndërveprimet që kanë në këtë drejtim”, ka thënë Nikolla.

Ajo dhe Byqyti po ashtu kanë folur për takimin e radhës që po mbahet aktualisht për bashkëveprim të njëjtë mes Universitetit të Prishtinës dhe atij të Tiranës.