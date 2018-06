Thaçi: Kosova do t’i jetë përherë mirënjohëse Vokrrit

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka thënë se qytetarët e Kosovës do t’i jenë përherë mirënjohës Fadil Vokrrit, legjendës së futbollit që vdiq të shtunën në moshën 57-vjeçare.

Thaçi ka thënë se Vokrri ishte ndër personalitetet më të dalluara shqiptare.

“Kam takuar shumë personalitete që bartnin epitetin e legjendës në fushën ku kishin kontribuar, në Kosovë dhe jashtë saj. Por, edhe ndër këta dallohej Fadil Vokrri. E njoha para tri dekadash, nga tribunat e fushave të futbollit ku impresionoheshim me mjeshtëritë e tij me topin, në vitet e tij të arta si futbollist. Çdo familje shqiptare jetonte me emrin e tij. Fëmijët jetonin me ëndrrën që të bëheshin “Fadila”. Bota vraponte ta merrte për ekipet e veta, jashtë Prishtinës. Por, edhe në momentet më të rënda, më të vështira, i mbeti besnik Kosovës. Golat e tij ishin gëzimi ynë sportiv dhe krenaria jonë kombëtare. Daljet e tij të rralla huq në fushë ishin dëshpërim për të gjithë ne. Fadili vazhdoi të shënonte për Kosovën edhe jashtë fushës. Shënimet e tij kryesore ishin anëtarësimi i Kosovës në FIFA dhe UEFA. Do t’i jemi përherë mirënjohës për çdo gjë që ka bërë për Kosovën”, ka shkruar Thaçi në Facebook.

Varrimi i Vokrrit do të bëhet në orën 17:00 në varrezat e qytetit në Prishtinë.