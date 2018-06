OVL e UÇK-së pa raport financiar për shpenzimet e të hyrave nga anëtarësia

15 euro në vit paguajnë 35 mijë anëtarë veteranë të UÇK-së, në Organizatën e Veteranëve të Luftës (OVL), anëtarë këta që dikur ishin 25 mijë.

Kjo organizatë për anëtarësi merr çdo vit afër 500 mijë euro, por nuk ka raporte financiare se ku shpenzohen këto para. Kurse, Shoqata e Invalidëve të Luftës thotë se kanë dyshime lidhur me shpenzimet e parave që ata paguajnë për anëtarësim.

Hysni Gucati, i cili që nga tetori i vitit 2016 është kryetar i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, thotë në një intervistë për KosovaPress se nuk kanë ndonjë raport financiar për paratë e shpenzuara, por i ka emrat e të gjithë atyre që i ndihmuan.

“Është e vërtetë që te na, anëtarësia është 15 euro për një vit. Po i bie 1 euro e 20 cent për një muaj. Kështu që me atë anëtarësim mbijetojnë degët dhe mbijeton organizata e veteranëve, që i mbron interesat e veteranëve. Prej fillimit, prej vitit 2000 deri para një viti e gjysmë apo dy, kanë qenë 24 ose 25 mijë veteranë që e kanë marrë kartelën. Tash numri është rritur. I kemi afër 35 mijë veteranë që i kemi të anëtarësuar”, tha ai.

Nga paratë që marrin nga anëtarësimi, sipas tij, mbijetojnë degët, qendra dhe një pjesë e tyre përdorën si ndihmë për familjet e veteranëve të cilët kanë nevojë, por thotë se nuk kanë ankesa nga veteranët lidhur me shpenzimin e parave që marrin nga ta.

“Është shumë e vërtetë që kërkojnë vlerësim, për të ditur se ku shkojnë paratë e anëtarësimit. Ankesa nuk kemi pasur. Sepse ne, familjet që janë post mortum, veteranët që na kanë vdekur, i kemi të liruar. Ata nuk paguajnë anëtarësi. Asnjë veteran që ka vdekur deri me sot, e kur llogarit është një numër i madh i tyre që na ka vdekur, ato familje nuk paguajnë, d.m.th. i kanë kartelat pa pare. Anëtarët e kryesive në nivel dege, që janë ata janë të liruar dhe partë e tyre, ne mund t’i përmendim emrat. Se iu ndihmojmë shokëve tonë shumë... Me këto para që i marrim prej anëtarësimit, këto 5 muajt e fundit kemi ndarë mbi 9 mijë euro ndihma që i janë dhënë shokëve. Sidomos ne i kemi disa shokë dhe me sëmundje të kancerit... Ne mundohemi sado pak t’i gjendemi afër shokëve tanë. Sidomos shokët që na kanë vdekur. Çdo familje, çdo veteran që ka vdekur të paktën u jemi gjendur afër tyre në ndihmë. Kemi emra dhe mbiemra që nuk i përmendi tash”, tha ai.

Por thotë se do të vjen momenti kur do t’i publikojnë emrat e të gjithë veteranëve të cilëve u dolën në ndihmë.

“Ka shumë familje që i kemi ndihmuar. I kemi me emra mbiemra. Ndoshta ndonjë ditë do të vjen momenti që duhet t’i qesim me pëlqimin e shokëve tonë, të atyre”, tha ai.

Ndërsa Xhevdet Qeriqi, nga Shoqata e Invalidëve të Luftës, thotë për KosovaPress se veteranët kanë dyshime lidhur me shpenzimet e parave që ata paguajnë për anëtarësim.

“Po, ka dyshime edhe prej veteranëve. Në komunikimet që kam me ta, ka dyshime që këto mjete nuk po shkojnë në vendin e duhur”, tha ai.

Sipas tij, veteranët ankohen dhe për shumën prej 15 euro që paguajnë që e cilësojnë si shumë të lartë, duke pasur parasysh gjendjen e tyre financiare.

“Është shumë e madhe. Sepse gjendja e tyre, e shumë veteranëve, është e vështirë. Mendoj që është shumë e madhe. Dhe në rast se jepen këto duhet të ndihmohen ata që kanë nevojë. Në rast se nuk ndihmohen ata veteranë që kanë nevojë, është tepër e madhe... Kam shumë kontakte me ta. Ankohen rreth shumës, është një shumë tepër e madhe për ta e papërballueshme. Sa i përket ndihmave janë shumë të vogla nga organizata e veteranëve... Duke e krahasuar me ndihmën, është një pagesë shumë e madhe. Sepse është një numër shumë i madh i veteranëve të cilët e kryejnë këtë pagesë dhe në bazë të asaj janë një shumë e konsiderueshme, e cila duhet medoemos me u bë një raport se ku kanë shku”, tha ai.

Qeriqi thotë se për anëtarësim në Organizatën e Invalidëve të Luftës paguajnë 12 euro në vit dhe se ata çdoherë bëjnë raport rreth shpenzimeve të bëra.