Vdekja e Vokrrit trishton të gjithë

Lajmi për vdekjen e legjendës së futbollit të Kosovës, Fadil Vokrri, ka trishtuar botën e sportit dhe politikën.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi me trishtim e ka marrë lajmin për vdekjen e Vokrrit, siç ka thënë ai, të parakohshme.

“Me dhimbje të madhe dhe pikëllim të thellë, i tërë kombi mori lajmin për vdekjen e parakohshme të Fadil Vokrrit, yllit më të ndritur të sportit dhe jo vetēm sportit tonë. Ngushëllime familjes, miqve dhe tifozëve. U prefsh në paqe Kapiten”, ka shkruar Thaçi.

Për vdekjen e Vokrrit ka shkruar edhe kryeministri Ramush Haradinaj, i cili e ka quajtur frymëzim për shumë breza.

“I trishtë lajmi për vdekjen e hershme të legjendës së futbollit të Kosovës, Fadil Vokrrit, i cili tërë jetën e shkriu, që t’i japë emër atdheut të tij, të cilin aq shumë e deshti dhe i qëndroi besnik deri në frymën e fundit.

Fadili ishte motivues i madh yni që na dha zemër për të dalë fitues nga të gjitha betejat!

Fadili kurdoherë ishte figura qendrore në fushën e blertë duke u sjellë bashkëqytetarëve buzëqeshje e gëzim edhe në kohërat më të rënda, kur pesha e dhunës peshonte mbi ta.

Ai u bë frymëzim për shumë breza sportistësh kosovarë dhe ikonë e futbollit, jo vetëm në hapësirat shqiptare, që nga vitet ’80, duke e fituar betejën e fundit, anëtarësimin e Kosovës në UEFA dhe FIFA.

Dritë të pastë shpirti, Fadil”.

Zëvendëskryeministrat Behgjet Pacolli e Enver Hoxhaj kanë shprehur ngushëllime për vdekjen e Vokrrit.

“Çfarë lajmi trishtues vdekja e legjendës tonë të futbollit, Fadil Vokrri! Ngushëllime familjes, miqve dhe qytetarëve të Kosovës. Do ta ruajmë gjithmonë kujtimin për të. Prehu në paqe, Fadil”, ka shkruar Hoxhaj.

“Sapo mora lajmin e hidhur. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokrri sot ka ndërruar jetë. Prehu në paqe miku im, dhe legjenda e shtetit tonë”, ka shkruar Pacolli.

Valon Murati i Lëvizjes për Bashkim ka thënë se kur në ditët e sotme fëmijët kanë Messin e Ronaldon, kosovarët dikur e kishin idhull Fadil Vokrrin.

“Fëmijët sot kanë Mesin e Ronaldon. Ne idhull kishim Fadil Vokrrin. I trishtuar që nuk i mbijetoi sulmit. Edhe më i trishtuar, që isha dëshmitar i kësaj beteje. Le t'i prehet shpirti në paqe”, ka shkruar Murati.

Avdullah Hoti, LDK

Legjenda e futbollit Fadil Vokrri ndahet nga ne, por emri i tij do te jetoj nder breza te futbollisteve tane. Nje njeri qe gezon respekt te rralle.

Pusho ne paqe mik.

Telegram ngushëllimi i ministrit të Sportit, Kujtim Gashi, për ndarjen nga jeta të legjendës Fadil Vokrri

E nderuara familja Vokrri,

Lajmin për vdekjen e më të dashurit tuaj, legjendës së futbollit shqiptar dhe personalitetit të madh, Fadil Vokrrit, e morëm të shtangur dhe të pikëlluar. Është shumë e vështirë dhe fjalët s’mund të përshkruajnë emocionin e ndjerë për këtë humbje të madhe për të gjithë ne.

Ikja e hershme nga ne e Fadilit, është humbja më e madhe dhe më e rëndë jo vetëm për ju, familjen dhe miqtë e tij. Ne, kemi humbur si Kosovë një prej figurave të rëndësishme, nuk ka humbur vetëm Federata e Futbollit të Kosovës, e as sporti në Kosovë, por tërë shqiptarët anekënd Botës kanë humbur një legjendë, me të cilin jemi mishëruar dhe kemi gjetur veten tek ai kur shënonte gola e korrte fitore.

Figurat e këtilla sikurse Fadil Vokrri, i cili me angazhimin e tij ka depërtuar jo vetëm në hapësirat gjithëshqiptare por edhe në Evropë dhe Botë, shumë vende ëndërrojnë t’i kenë, kurse ne krenohemi që e kemi pasur, dhe me pietet dhe xhelozi do ta kujtojmë.

Ai, me angazhimin e tij, me një përkushtim të paepur ka bërë që emri i tij të jetë i gdhendur thellë në botën e futbollit duke tejkaluar dhe thyer çdo barrierë për të shndërruar veten në një yll që bota e futbollit do ta kujtojë dhe s’do ta harrojë kurrë.

Fjalët janë të varfra për ta shprehur dhimbjen dhe ngushëllimin. S’ka fjalë që e përshkruajnë një legjendë dhe pasur parasysh këtë si t’i themi lamtumirë një ylli. Ne edhe mund të pajtohemi me shuarjen e një ylli se s’kemi çfarë të bëjmë, por kurrë s’do të pranojmë që shkëlqimi i një ylli siç ka qenë Fadil Vokrri të shuhet e të humbasë. Kujtimi për të do të jetë përherë.

Ai me sukses ka udhëhequr Federatën e Futbollit të Kosovës, duke kurorëzuar edhe në ndërkombëtarizimin e futbollit të Kosovës, me anëtarësim në UEFA e FIFA.

Me kontributin e tij prej legjende, Fadili, ka bërë që të jetë i respektuar nga të gjithë përbrenda botës së futbollit dhe përtej saj. Fadili me punën e tij, si futbollist aktiv dhe më pas si kontribuues i madh në futbollin e Kosovës, ka bërë të të jetë i vlerësuar dhe fjala e tij të zë vend.

Ngushëllime familjes, miqve dhe dashamirëve të Fadil Vokrrit.

Kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci

Sot, kaloi në përjetësi, Fadil Vokrri. Lajm sa i trishtueshëm aq edhe i pabesueshëm. Kombit tonë nga sot i mungon një vigan i sportit dhe atdhedashurisë.

Legjenda e fushave të blerta, që i bëri ballë sfidave të një shteti okupator, duke promovuar dhe ngritur lartë, krenarinë tonë në futboll, gara fer dhe me shpirt sportisti, do të mungojë fizikisht.

Fadil Vokrri, ishte përfaqësues i denjë i sportit me shpirt, vullnet dhe guxim shqiptar!

Qoftë i përhershëm kujtimi për Fadil Vokrrin!