Kryeministri Ramush Haradinaj, sonte në Interaktiv

Kreu i qeverisë, Ramush Haradinaj është i ftuar sonte në emisionin Interaktiv.

Pse po i paguhen ‘Bechtel & Enkas’ 53 milionë Euro dhe sa të tjera rrezikohej të paguheshin? A do ta vazhdojë dialogun me Serbinë Presidenti Thaçi edhe pa miratimin e Kuvendit? A do të jetë një njeri i AAK-së në krye të Telekomit të Kosovës?



Pse emëroi kooridnatorë dhe me çfarë motivi i ndau 300 mijë Euro për t’i dërguar veteranët në deti?



Ku do t’i kalojë pushimet verore Haradinaj dhe a do t’i bëjë transparente? Për këto dhe shumë tema të tjera, sonte ne Interaktiv flet kryeministri Haradinaj.