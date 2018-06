Drejtori Ekzekutiv i Konstituencës së Bankës Botërore Franciscus Godst, vlerëson lartë situatën ekonomike dhe stabilitetin makrofiskal në Kosovë

Ministri i Financave, Bedri Hamza priti sot në takim drejtorin ekzekutiv të Konstituencës së Bankës Botërore, ku bënë pjesë edhe Kosova, Franciscus Godst.

Përmes një komunikate pwr media bwhet e ditur se Hamza e njoftoi Godstin për gjendjen ekonomike në vend, zhvillimet e fundit në sektorin e financave dhe bashkëpunimin me institucionet financiare ndërkombëtare, me theks të veçantë me Bankën Botërore. Me këtë rast ai falënderoi Bankën Botërore për bashkëpunimin e frytshëm gjatë kësaj kohe duke shprehur gatishmërinë që ky nivel i bashkëpunimit të vazhdojë edhe më tutje dhe duke u intensifikuar më tej.

Ndërsa, Godst, vlerësoi lartë situatën ekonomike dhe stabilitetin makrofiskal në Kosovë, transmeton Koha.net.

Godst shprehu bindjen se, “trendi pozitiv i rritjes ekonomike në Kosovë, por edhe treguesit makrofiskal, do të vazhdojnë të jenë në nivele të kënaqshme, në mënyrë që Kosova të vazhdojë në rrugën e progresit ekonomik dhe shoqëror”.